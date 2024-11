Abruzzo24ore.tv - Tragedia di Rigopiano: la Asl invia richiesta di pagamento alla madre di una vittima

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

Pescara -mamma di unadel disastro di, colpita da malore dopo la, arriva una diffida diper un ticket sanitario. Un’amara sorpresa ha colpito ladi Marco Tanda, una delle 29 vittime del drammatico crollo all’hoteldel 18 gennaio 2017. La donna, che il giorno dopo il disastro si era sentita male per lo shock e l’ansia accumulata, ha ricevuto recentemente dAsl unadidi 40,97 euro, cifra che include anche 4,82 euro per le spese di spedizione della diffida. Un importo che, se non versato entro 30 giorni, comporterà il recupero coattivo della somma. Marco, giovane pilota di Castelraimondo, nelle Marche, si trovava ain compagnia della fidanzata, Jessica Tinari di Vasto, quando una valanga devastò il resort, portando via entrambi.