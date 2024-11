Dailymilan.it - Milan, CorSport: Rafael Leao normalizzato da Paulo Fonseca: ma con il Real Madrid…

Leggi tutto su Dailymilan.it

, perè un giocatore normale che può sedersi anche in panchina: ma con ilMadrid avrà la sua chance!è stato chiaro fin dal suo arrivo ao e ha tracciato una linea ben precisa: nessun giocatore viene prima della squadra e tutti sono considerati nella stessa maniera: sia che sei Filippo Terracciano, sia che seiche guadagni 7 milioni di euro netti a stagione. Ecco che allora, proprio il portoghese è il giocatore che sta soffrendo di più la mentalità del tecnico rossonero. Le tre panchine consecutive nelle sfide contro Udinese, Napoli e Monza hanno sottolineato e messo in evidenza che in casa rossonera c’è un vero e proprio “caso”. Sì, perché il numero dieci di una squadra non può stare fuori quando questa è in difficoltà.