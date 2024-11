Liberoquotidiano.it - Manovra: Conte, 'diritto salute in codice rosso, serve terapia d'urto'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Sulla sanità siamo di fronte a un'emergenza nazionale ma tempo che il governo Meloni non l'abbia compreso, come emerso in tv, dove era in evidente difficoltà nel fare i conti". A scriverlo su Facebook è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. "I conti oggi in Parlamento li ha fatti la Fondazione Gimbe: nella programmazione della- prosegue il presidente M5s - mancano 19 miliardi per garantire le misure previste, il rapporto fra il Fondo Sanitario e il Pil arriverà a toccare il 'minimo storico' nel 2027, sotto il 6%, le Regioni dovranno tagliare i servizi o aumentare le tasse.