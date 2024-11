Ilgiorno.it - Lucilla Agosti, Alessandro Egger e Andrea Preti a La Talpa, i tre concorrenti arrivano dalla Lombardia

Milano, 4 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è terminato. Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “La– Who is the mole”. Al timone Diletta Leotta, pronta a condurre il formatformula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per la prima volta in assoluto, infatti, un broadcaster propone un reality che viaggia in parallelo su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity già online un’anticipazione che introduce gli spettatori nei meccanismi del programma, mentre da giovedì 7 novembre parte “LaDetection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda su Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione. IUndici iin gara e tra loro tre