Lavori al pozzo 'Lago dei Selci' di Solopaca: attivate le autobotti nei comuni interessati

Tempo di lettura: < 1 minutoGESESAca che: idi somma urgenza alla pompa deldi, “Lago dei Selci”, sono iniziati regolarmente e si protrarranno anche per la giornata di domani. I presidi con autobotte, ad uso potabile, allestiti nei punti di seguito indicati sono tutti attivi e lo saranno fino a domani pomeriggio, verosimilmente le 18:00. Vitulano – Piazza Trinità; Foglianise – Piazza Mercato; Torrecuso – Piazza Antonio Mellusi; Castelpoto – Via Togliatti nei pressi del Centro Sociale; Paupisi – Piazza Don Tommaso Boscaino (Municipio); Tocco Caudio – Campo Sportivo; Cautano – frazione Cacciano; Seguiranno aggiornamenti. Per emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511 717 e il servizio segnalazione disservizi attraverso l’app MyGesesa direttamente dal proprio cellullare.