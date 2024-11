Lettera43.it - Lady Gaga e Katy Perry si esibiranno per Kamala Harris in Pennsylvania

Parata di star inper gli ultimi comizi die Tim Walz. Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, infatti,siai raduni Dem di Philadeplhia e Pittsburgh in programma lunedì 4 novembre dalle 17 alle 22 locali. Trasmessi in diretta streaming, i concerti vedranno la presenza della candidata alla Casa Bianca e di tante altre stelle dello spettacolo, da Oprah Winfrey a Ricky Martin, passando per i The Roots, Andra Day e Fat Joe che si uniranno come relatori. «È tempo di votare», ha postatosul suo profilo Instagram. «Ragazzi, ci vediamo in». Parallelamente, si terranno eventi live in tutti gli altri Stati chiave, ossia Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nord Carolina e Wisconsin.sul palco di Melbourne (Getty Images).