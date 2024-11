Sport.quotidiano.net - In campo alle 18.30 al Castellani. Como, sos centrocampo a Empoli. E Fabregas deve invertire la rotta

Complicata trasferta per il, aldi, oggi pomeriggio18.30., contro una squadra in lotta per la salvezza,riscattare un periodo da un punto in quattro gare. Molti gli assenti e tutti a centro. Non convocati Sergi Roberto, Perrone, Braunoder (squalificato). Mazzitelli, il migliore contro la Lazio, è in forte dubbio come Engelhart. Il tecnico dovrà ricorrere a Baselli, fuori da molto tempo, e sperare nel recupero di almeno uno dei due acciaccati. L’alternativa è un cambio di modulo o l’adattamento di Strefezza o Fadera a centro, con Belotti in attacco di fianco a Cutrone. Altra soluzione può essere l’arretramento di Strefezza e l’inserimento di Ali Jasim, sulla destra.