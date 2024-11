Ilfattoquotidiano.it - “Facili omicidi, basta. Non ci vogliono le palle a fare i reati, ci vogliono le palle a lavorare”: il messaggio di Geolier ai ragazzi di Napoli

. Lache non vorrei.“, cosìin una storia postata su Instagram in cui prende, nuovamente, una netta posizione nei confronti dei preoccupanti fatti di cronaca che, nelle ultime settimane, stanno coinvolgendo la città partenopea. Il rapper, nato e cresciuto in una realtà complicata come quella di Secondigliano, è da anni uno dei principali portavoce della scena napoletana.si è sempre mostrato molto sensibile nei confronti degli avvenimenti che, come in questo caso, hanno “macchiato”del sangue di vittime giovanissime. L’escalation di decessi per colpi d’arma da fuoco sta destando molte preoccupazioni: prima l’o di Giovanbattista Cutolo (24 anni), a piazza Municipio, poi quello di Francesco Pio Maimone (18 anni) a Mergellina. Oltre a Maimone e Cutolo, nelle ultime ore altri due– di cui uno minorenne – hanno perso la vita.