Drammatico incidente in provincia di Latina | 74enne prova ad entrare in casa dal balcone ma cade e muore Aveva dimenticato le chiavi…

Dramma questo pomeriggio a Sabaudia, dove un uomo di 74 anni ha tragicamente perso la vita mentre cercava di rinella propria abitazione. L’anziano, residente del luogo,accidentalmentele chiavi dentroe ha cercato di accedere all’appartamento passando daldel secondo piano. L’uomo ha tentato di raggiungere il proprio appartamento daldel vicino, di proprietà del nipote, ma durante il tentativo ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvare l’uomo. Indagini in Corso per Accertare la Dinamica Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.