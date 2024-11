Glieroidelcalcio.com - Claudio Gentile: ovvero colui che ha annullato Maradona e Zico

La storia dinasce il 27 settembre 1953 in quello che fino al 1969 è stato il Regno dei senussiti con al trono re Idriss.è figlio di siciliani originari di Noto (SR). Negli assolati campetti tripolini egli si fa le ossa giocando partite tra ragazzini. Tanto infuocati quegli incontri da lasciargli un’impronta e temprarlo anche per il futuro. I genitori vanno via dallo Stato nordafricano prima che il governo di Gheddafi provvedesse ad espropriare gli italiani e li mandasse via. La famigliatrasloca a Brunate, in provincia di Como e deve ricominciare dall’inizio con un’attività di vendita di frutta e verdura., poco più che adolescente, fornisce una mano. Fa un provino con il Como, ma poi finisce in niente. Gioca in un paesino ai confini con la Svizzera con la squadra del Maslianico e lo notano gli osservatori del Varese, all’epoca sotto la presidenza di Giovanni Borghi.