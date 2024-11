Butac.it - “Bisogna eliminarli”, Giordano e l’eutanasia in Canada

Leggi tutto su Butac.it

Se possiamo evitiamo di dare visibilità a quel quotidiano che non è nemmeno buono per lavare i vetri, perlomeno quando gli articoli che ci segnalate sono firmati da uno dei tanti giornalisti sconosciuti che vi scrivono. Quando invece si tratta di firme note come Marioriteniamo sia importante perlomeno cercare di fare chiarezza su quanto riportato. LO OBBLIGANO A VACCINARSI: GRAVI EFFETTI AVVERSI. PRONTA LA SOLUZIONE: ELIMINATO CON– titolo da prima pagina del 1 novembre 2024Cosa c’è di vero in quel titolone fatto apposta per generare reazioni inorridite? Poco, ma cerchiamo di spiegare meglio i fatti.fa riferimento alla vicenda di un uomo dell’Ontario, di cui non si conoscono le credenziali, quasi cinquantenne, con precedenti di malattie mentali, che è morto appunto per eutanasia.