Amplifon lancia nuova campagna | Sentire bene per vivere meglio

DIAMO SEMPRE tutto per scontato, compreso l’udito. Per questo colpisce e molto latv e social di, colosso mondiale dei sistemi per migliorare l’udito, guidato dal ceo Enrico Vita (nella foto a destra). In questo videoclip di pochi secondi ci sono una nonna che ascolta la voce del nipotino, una mamma che sente parlare suo figlio, un dialogo tra marito e moglie, due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcune delle emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebberopienamente in caso di perdita dell’udito. Queste azioni del quotidiano sono al centro delladi sensibilizzazione sulla prevenzione e la cura dell’udito avviata dain Italia e in Spagna, sui principali canali tv e sulle piattaforme digitali.