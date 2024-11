Quotidiano.net - Vespa velutina e acari alieni nemici delle api (ma anche il caldo anomalo)

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 3 novembre 2024 – Daglialla, dalle specie aliene al cambiamento climatico. Conosce bene i‘sue’ api Emanuela Ferretti (Gruppo Api sparse), siamo in Lazio, nella Sabina. Parte dall’Aethina tumida, "un coleottero che arriva dal Nord Africa. Ha colpito principalmente gli alveari della Sicilia e della Calabria. Ha trovato un clima ideale per la sua riproduzione, per il suo ciclo vitale”. Può causare il danneggiamento dei favi e la perdita di miele e polline., il killerapi Ma il vero spauracchio degli apicoltori in Italia oggi è la, specie aliena invasiva “arrivata dalla Cina. All’interno di un vaso di un collezionista provenzale c’era una regina feconda che si è diffusa molto rapidamente dalla Francia alla Liguria e poi in diverse regioni italiane. Molto pericolosaperché è molto grande”.