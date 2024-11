Ilrestodelcarlino.it - Urbania vuole ripetersi in casa del Tolentino. K Sport nella difficile tana della Sangiustese

In Eccellenza va in scena oggi la nona giornata del girone d’andata. Calcio d’inizio alle ore 14,30.. AlVittoria (qui alle ore 15) si gioca un match tra due compagini che sette giorni fa hanno incamerato il successo pieno e avrebbero voglia di. " Trasferta molto complicata- ammette comunque il diesse dell’Stefano Maggi- ilsarà desideroso di trovare i primi punti stagionali ine noi dovremmo essere pronti a dare battaglia per tutti i 90’. Fondamentale cercare di dare continuità di risultati e cavalcare la bella vittoria ottenuta in extremis con la". Squalificato nell’Lorenzoni, in dubbio Zingaretti (foto) e Tamai. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.- KMontecchio Gallo.