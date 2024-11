Quotidiano.net - Stadi troppo vecchi: uno su tre è da rifare. Italia, Paese di serie B

Roma, 3 novembre 2024 –, con strutture inadeguate, pochi servizi e spesso collocati in aree ad alta densità. Altro che Champions League. Nello speciale campionato dedicato aglidi calcio, l’da decenni gioca inB e annaspa fra gli ultimi posti della classifica. Del resto, con strutture che hanno un’età media di 61 anni, c’è poco da ragionare: siamo fuori mercato da anni. L’unico scatto c’è stato, sia pure fra scontri politici e inchieste giudiziarie, con’90. Poi il silenzio, con pochi squilli di tromba, come quello dell’Allianzum di Torino. I numeri sono poco incoraggianti: unoo su 3 non ha piste di atletica, né uno Skybox, né punti vendita per le attività commerciali. Una debacle resa ancora più amara da quello che, nel frattempo, si è verificato negli altri Paesi. Negli ultimi dieci anni in Europa sono spuntati 153 nuovi impianti.