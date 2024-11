Sport.quotidiano.net - Primi e soli, Grande-soddisfazione: "Attitudine ed entusiasmo i segreti"

Il weekend sul divano di Rinascita Basket Rimini è cominciato ieri e il mini-riposo è del tutto meritato. La vittoria a Torino nell’anticipo del venerdì permette alla truppa biancorossa di aspettare i risultati delle altre e dare un’occhiata a quel che accade a quelle che la potrebbero raggiungere a quota 14. Una è Cantù e ha già giocato, e perso, a Cividale. L’altra, Rieti, è di scena oggi a Nardò e con un successo può arrivare in vetta. Per il momento, a guardare tutti dall’alto è solo RivieraBanca. "Quali sono le rivali più pericolose? Non abbiamo ancora visto tutte le squadre – dice Sandro Dell’Agnello – e, proprio per questo, non mi sbilancio. In sede estiva avrei detto Cantù e Pesaro. Ora Cantù è lì e invece Pesaro no. Secondo me, la differenza tra questo campionato e quelli di A2 degli ultimi 15-20 anni, è la crescita enorme di livello che c’è quest’anno.