O vince Trump o alla democrazia non gioca più nessuno?

di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) – Chi ha già votato o si appresta a votare perè un nazi-fascista “nativista”? Ci saranno anche gli estremisti razzisti che bramano una dittatura del “fuhrer” tra gli elettori dell’ex presidente, ma sono una piccola minoranza che non riuscirebbe mai a riportarloCasa Bianca. No, chi vuole il ritorno di, la maggioranza di coloro che voteranno “rosso”, sono cittadini americani che si dividono in due gruppi principali: “Dissatisfied” (gli insoddisfatti) e i “well off” (coloro che hanno raggiunto il benessere e che pensano chegli assicurerebbe più sicurezza e meno tasse). I primi sono soprattutto uomini bianchi senza diploma di studi superiori, che hanno visto negli ultimi anni diminuire le loro possibilità di trovare lavori ben retribuiti e che si sentono “traditi” e lasciati indietro.