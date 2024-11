Lanazione.it - Nasce la “Casa della solidarietà”, accoglierà persone indigenti

Leggi tutto su Lanazione.it

Carmignano, 3 novembre 2024 – Unadi accoglienza per le. E’ la “”, il progetto di “housing first”, promosso dal Comune di Carmignano, che destina un appartamento di sua proprietà – si tratta dell’ex sedeMisericordia che si trova in via Bicchi – all’ospitalità di settea rischio di emarginazione. Fra gli obiettivi anche quello dell’accoglienza dei cosiddetti “senza tetto” poiché il fenomeno, in alcune occasioni, ha interessato anche il territorio dei Comuni medicei. La “” sarà pronta il prossimo anno e, come è stato per “di Greta” a Seano, sarà ancora la Societàsalute a promuovere il bando di gara per la gestionestruttura, che contempla anche itinerari di inserimento socio-lavorativo dei futuri ospiti.