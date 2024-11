Oasport.it - Maratona New York 2024: risultati gara maschile. Abdi Nageeye vince in volata, Tola ko: Olanda in trionfo

Leggi tutto su Oasport.it

ha vinto ladi New, imponendosi nella 42 km più famosa, prestigiosa e iconica al mondo con il tempo di 2h07:39. Il fuoriclasse olandese di origini somale ha dettato legge sull’esigente percorso nella Grande Mela, facendo festa da autentico underdog: la caratura internazionale di questo 35enne era ben nota agli addetti ai lavori, ma in pochi si aspettavano una sua affermazione a Central Park nella giornata odierna. L’ultimo europeo are ladi Newfu il nostro Giacomo Leone nel 1996. Il vice campione olimpico di Tokyo 2020, che era però reduce dai ritiri agli ultimi due Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi, ha dettato legge dopo il terzo posto di due anni fa nella metropoli americana.