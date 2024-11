Inter-news.it - Lautaro Martinez ‘sorpresa’ per Inter-Venezia: chiara intenzione – TS

Mentre si pensava negli scorsi giorni a un possibile turno di riposo perin, secondo Tuttosport il capitano sarà regolarmente in campo questa sera a San Siro. Non solo: la suaè proprio di partire da titolare nel trittico di partite casalinghe che attende i nerazzurri SCHIERATO A SORPRESA – È un po’ una sorpresa la decisione di Simone Inzaghi di schieraredal primo minuto in. Con gli importanti impegni che attendono i nerazzurri nel resto della settimana (contro Arsenal e Napoli), era lecito aspettarsi un turno di riposo per l’argentino, schierato titolare anche contro Juventus ed Empoli nei due scorsi impegni della squadra. In attesa di conferme dall’allenamento di rifinitura di questa mattina, però, l’argentino dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto questa sera.