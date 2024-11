Sport.quotidiano.net - La Stosa Virtus scende sul parquet di Legnaia. Totaro: "Dovremo essere bravi a limitare Nepi"

La settima giornata del girone di andata di serie B interregionale mette di fronte laall’Olimpia. Questa sera alle 20,30 nel posticipo del turno odierno i rossoblu di coach Evangelisti scendono in campo suldel palaFilarete per affrontare il fanalino di coda del girone. Non tragga però in inganno la classifica dei fiorentini che a dispetto di una partenza deficitaria sono sicuramente una squadra da prendere con le molle dove l’ex Alessandroe i vari Scali, Nessi e Bruno, anche lui un ex dell’incontro, possono accendersi da un momento all’altro.è reduce anche dal recente cambio di guida tecnica visto che ad inizio settimana l’ex coach Lilli è stato esonerato. Al suo posto per la partita di questa sera ci saranno Armellini e Nudo, i due vice dell’allenatore recentemente esonerato.