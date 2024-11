Iodonna.it - In questi ultimi anni gli olandesi hanno riscoperto il concetto di "niksen", imparare a non fare niente per godersi il presente. Ma è davvero così facile da mettere in pratica?

In Italia c’è un’espressione che piace molto agli stranieri, “dolce far”. Undiventato importante anche per gliquando, complice il primo lockdown del 2020,il “”. Un termine che racchiude in sé l’idea di nonnulla, di sedersi e di rilassarsi senza agire, né guardare la tv e men che meno “scrollare” sul cellulare o altro. Unche se nella calvinista Olanda ha preso piede a stento, qui è difficile combattere il senso di colpa del non essere produttivi, nel mondo è diventata la nuova filosofia da seguire.