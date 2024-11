Ilgiorno.it - Il fratello gli dà fuoco dopo una lite. Un uomo di 46 anni lotta per la vita

Ognissanti violento nel Varesotto: la serata di venerdì è stata caratterizzata da due gravi episodi. Il primo è avvenuto in ambito familiare a Busto Arsizio. Undi 46è stato soccorso in via Sciacca: gli operatori del 118 e gli agenti del commissariato lo hanno trovato in condizioni critiche, con ustioni sul 70% del corpo. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, si tratterebbe del risultato di unacon il, che gli avrebbe buttato dell’alcol addosso per poi dargli. Ildel 46enne, che si sarebbe difeso parlando di un atto autolesionista del familiare, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Mentre continuano le indagini della polizia con il coordinamento della Procura di Busto, restano disperate le condizioni della vittima, che si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata.