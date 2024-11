Oasport.it - F1, Lando Norris doma la pioggia ed è in pole a Interlagos, la Ferrari delude, Verstappen fuori in Q2!

Un’incredibile qualifica del Gran Premio del Brasile si conclude con laposition di: bandiere rosse, macchine demolite,e pista bagnata, colpi di scena costanti. Alla fine il britannico partirà davanti a tutti con George Russell al suo fianco e una clamorosa seconda fila formata da Yuki Tsunoda e Esteban Ocon. Sesto Charles Leclerc, mentre Maxesce in Q2 e partirà diciassettesimo con la penalità. Carlos Sainz va a muro in Q2 ed è quattordicesimo e fra poco, pochissimo c’è la gara. Nel Q1 i piloti affrontano tutte le difficoltà di svolgere le qualifiche in queste condizioni: Oliver Bearman e Liam Lawson finiscono subito in testacoda, le bandiere gialle vengono sventolate costantemente lungo tutto il circuito per lunghi epista da parte di quasi tutti i piloti.