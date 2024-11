Dobbiamo andare via sto male Ballando con le Stelle la coppia è fuori | l’annuncio in diretta

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

con le, brutta notizia per la concorrente. Come nelle altre edizioni del dancing show gli infortuni stanno condizionando le performance e la gara di alcuni protagonisti. Ricordiamo i problemi capitati a Sonia Bruganelli, ma anche a Massimiliano Ossini che ha dobuto fare i conti con un “dolore atroc”. E poi anche Francesco Paolantoni che, nonostante l’infortunio, si è comunque esibito. Stavolta, invece, l’infortunio occorso alla popolare cantante l’ha costretta a farepeggiore per. La stessa Milly Carlucci ha dovuto dichiarare: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Dopo aver fatto qualsiasi cosa ci siamo resi conto che bisogna fare uno stop. Loro adesso si devono mettere da parte. Dover perdere unacosì dispiace”. Leggi anche: “Finalmente la diva del cinema in pista”.