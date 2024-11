Ilgiorno.it - Bronchiolite nei bimbi, appello a mamme e papà

Ha preso il via questa settimana negli ospedali di Legnano e Magenta la campagna di prevenzione della infezione da virus respiratorio sinciziale (vrs) per i neonati, infezione che può arrivare a provocare sintomatologie anche gravi come la, che lo scorso anno in tutto il Paese è stata all’origine di circa 15mila ricoveri. "Si tratta di una importante opportunità di difesa contro il vrs che rappresenta una delle principali cause di infezione acuta del tratto respiratorio nei bambini al di sotto dei 2 anni - spiegano Stefano Fiocchi, direttore uoc pediatria dell’Asst Ovest Milanese, Ospedale di Magenta e Laura Pogliani, direttore S.C. Pediatria/Neonatologia dell’Asst Ovest Milanese, Ospedale di Legnano - e che nei neonati e piccoli lattanti può avere un decorso particolarmente impegnativo. L’infezione si trasmette per via aerea ed è tipica dei mesi invernali.