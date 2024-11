Zonawrestling.net - BREAKING NEWS: Smackdown torna in Italia!

Leggi tutto su Zonawrestling.net

La WWEin, e questa volta non per un live event: il 21 marzo 2025, a Bologna, sarà registrata una puntata di. La notizia è stata svelata via twitter da diversi utenti che in questo momento stanno assistendo a un live event a Dublino, in Irlanda, dove è stata proiettata una grafica che riporta un tour europeo chiamato “Road to Wrestlemania – Europe 2025“, con diversi episodi die RAW che saranno registrati proprio in Europa. E tra questi, finalmente anche l’, chea ospitare una puntata per la prima volta dal 2007, la famosa data in cui esordì Santino Marella a Milano. HOLYLYOTFUUDEYR8EEU8EEHISDUE8SUD8W92OEODIF9RI pic.twitter.