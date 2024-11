Liberoquotidiano.it - Baba Vanga e la fine del mondo, la profezia: ecco l'anno in cui spariremo

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Siamo spacciati, forse. Il futuro dell'umanità, secondo le profezie di, riserva scenari nefasti: dallo scioglimento dei ghiacci fino alla necessità di migrare verso nuovi pianeti per garantire la sopravvivenza umana, fino al destino ultimo della Terra. La visione che emerge dalle sue predizioni è decisamente apocalittica. Conosciuta anche come Vangelija Pandeva Dimitrova,è stata una delle veggenti più influenti del ventesimo secolo. Morta nel 1996, i suoi seguaci sostengono che fosse dotata di capacità paranormali che le permettevano di prevedere il futuro. A lei vengono attribuite anticipazioni su eventi globali come il disastro di Chernobyl, gli attentati dell'11 settembre e persino l'elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti. Secondo una delle sue profezie, il 2025 sarà segnato da tensioni geopolitiche che potrebbero sconvolgere il