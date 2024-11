Anteprima24.it - Atalanta, Gasperini: “Misurarsi con i grandi ci farà crescere”

Tempo di lettura: 2 minutiL’sorprende il Napoli in casa, uscendo dal Diego Armando Maradona con una vittoria che lascia il segno. La squadra di Gian Piero, in uno degli stadi più difficili d’Italia, ha dimostrato di saper reggere la pressione e di poter ambire a traguardi importanti. La sfida con i partenopei è stata intensa e combattuta, ma i nerazzurri hanno fatto la differenza con una prestazione di livello che ha esaltato i propri talenti in campo. Al termine della gara,ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando con lucidità l’importanza della vittoria e il percorso di crescita della sua squadra: “Pensiamo di misurarci con queste squadre di alto livello. Queste partite sono una bilancia anche per noi, sapevamo di dover fare una prestazione di livello. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, siamo indubbiamente felici”.