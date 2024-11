Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed domina Rollins ma l’ingenuità con i gradoni gli costa carissima

Finalmentecontro. Era il Raw dopo SummerSlam quando abbiamo cominciato a vedere questi due picchiarsi in tutte le salse ma mai in un match ufficiale.aveva attaccato brutalmentecolpendolo con sei devastanti Tsunami che lo hanno costretto a due mesi di stop. Al suo ritorno,si è vendicato interferendo nel match trae Strowman,ndo la vittoria al suo rivale con una Stomp sulle scale d’acciaio. Dopo una serie di risse caotiche tra i due, il General Manager di Raw Adam Pearce ha sancito il match per Crown Jewel e questa sera in Arabia, finalmente possiamo vederli uno contro l’altro. Il match prima del match La sfida comincia un po’ come è stata la loro faida, con una rissa.attaccaprima che il match cominci, mentre questo deve ancora completare la rampa che lo porterà nella zona del ring.