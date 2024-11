Ilrestodelcarlino.it - Virtus, abbiamo un problema

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Più che ‘Houston,un’, il vecchio adagio si trasforma in ‘un’. Per dirla tutta, visto che di pivot e di lunghi si discute ormai da mesi, i problemi sarebbero più d’uno. Ma l’ultimo match al Forum, che ha lasciato lain fondo alla classifica di Eurolega, in compagnia dell’Alba Berlino, ne ha evidenziato uno (di problemi), forse più grave. La squadra ha lottato. Ha sbandato all’inizio – e le assenze di Hackett e Pajola non sono alibi di comodo -, ma ha saputo rialzarsi. Le difficoltà di Zizic (attenuante pure per lui che aveva saltato l’ultima gara) non sono una novità. E nemmeno il rendimento al di sotto delle aspettative di Will Clyburn che, dellaattuale, dovrebbe essere una stella dichiarata. Will aveva dato segnali confortanti a Belgrado (suo anche l’ultimo tiro), poi è tornato nell’anonimato più totale.