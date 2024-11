Tarantinitime.it - Violenza sessuale ad Halloween, ma le versioni sono contrastanti

Tarantini Time QuotidianoHa denunciato di essere stata costretta ad un rapportocontro la sua volontà da un ragazzo di 25 anni, e si è anche recata in pronto soccorso dovestate adottate tutte le procedute in caso di, compreso allertare le forze dell’ordine. Protagonista una 17enne che dopo aver trascorso la notte diin un locale, si sarebbe recata in ospedale con alcuni dolori. Sul caso sta indagando la squadra mobile diretta dal dottor Luigi Vessio che al momento non avrebbe trovato elementi convergenti con la versione fornita dalla presunta vittima.