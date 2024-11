Lanazione.it - Turismo, Cortona non delude . Preso d’assalto il centro storico. I visitatori arrivano dall’America

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Non ha deluso le aspettative nemmeno stavolta. La Regina della Valdichiana ha fatto il boom di presenze registrando livelli da sold out: l’occupazione degli alberghi sfiora il 95% e sentendo gli addetti ai lavori si tratta di undi “alto livello“: insomma, gente che arriva e che spende, soprattutto se seduta a tavola e che quindi fa bene all’economia cortonese. Il merito del grande afflusso dei turisti è di più fattori. Da una parte ci sono gli eventi della città etrusca che sono tanti e diffusi, tra questi in primo piano c’è il convegno Making Cities Livable, un simposio con oltre 100 esperti arrivati da tutto il mondo per discutere sul futuro sostenibile delle città. Per farlo l’ex sindaco di Carmel, città gemellata con, ha pensato al borgo della Valdichiana come esempio virtuoso per l’architettura sostenibile.