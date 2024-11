Gaeta.it - Trionfo per i Dai e Dai: campioni de “La sfida dei campioni 2024” di Reazione a Catena

Facebook WhatsApp Twitter Il trio dei Dai e Dai ha conquistato la scena del quiz televisivo “”, aggiudicandosi il titolo dinella competizione “Ladei”. La trasmissione, seguita da milioni di telespettatori, ha visto il trio superare gli avversari con una performance impeccabile, guadagnando un premio significativo. Questo articolo esplora il percorso deie il loro eccezionale successo. Un ritorno trionfale per i Dai e Dai Composto da Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini, noto nel quiz come Mario, il trio ha dimostrato per il secondo anno consecutivo di essere una forza inarrestabile nel mondo di. La finale, avvenuta il 2 novembre, ha visto iaffrontare i Le Volta Pagina in un emozionante duello.