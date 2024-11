Ilrestodelcarlino.it - Tradizione e ricerca. Al "Kaos" c’è più gusto

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Nonostante il difficile momento vissuto dal commercio, ci sono anche dei giovani imprenditori del posto che si mettono sempre più in gioco. È il caso dei portorecanatesi Angeloantonio Mandozzi e Neva Carbonari (nella foto). Nei giorni scorsi hanno inaugurato in piazza Brancondi il loro nuovo locale, "", specializzato negli aperitivi e nella cena rigorosamente di carne. "Il concept del locale è spiegato nel suo nome, ovvero nel proporre un caos organizzato di pietanze – spiega Mandozzi –. Ma mi piace pure definirla come un’osteria moderna, dove si potranno gustare alcuni piatti a oggi dimenticati ma pur sempre della. Ad esempio, da noi si potranno mangiare le classiche bruschette o gli arrosticini di pecora, che ci arrivano ogni settimana freschi dall’Abruzzo. Non mancheranno salumi artigianali e tagli di carne provenienti dalla nostra zona.