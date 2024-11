Thesocialpost.it - Sondaggi politici, la Schlein a picco: crolla il Pd, mentre a destra salgono tutti

Escono i nuovie questa volta mostrano una tendenza chiara pere due gli schieramenti. Ottobre si conferma un mese positivo per il centro, secondo i nuovidi Tecnè per l’agenzia Dire, che confermano quello che già era emerso da altre rilevazioni, anche se con numeri leggermente diversi. Il Partito Democratico subisce un’importante battuta d’arresto,i partiti di maggioranza continuano a guadagnare consensi. PD in Calo e Fratelli d’Italia Solido in Testa Ellyè in discussione nel suo partito, almeno in parte, perché le sconfitte ripetute alle Regionali e la clamorosa debacle in Liguria hanno lasciato il segno. Il Pd, in conseguenza di tutte queste situazioni, non incontra più il favore degli elettori, e registra un calo dello 0,6%. Per un 23,1 che amplia ancora il divario rispetto a Fratelli d’Italia.