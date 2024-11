Lanazione.it - "San Zeno e Palazzo Cevoli: tesori in abbandono"

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) "Chiesa di San, correva l’anno 2019 quando il Comune annunciava che si era pronti a dare seguito al progetto per il complessivo restauro, con importo di lavori stimato, ormai 5 anni fa, di 1 milione e 420 mila euro che sarebbero servirti per il recupero della copertura e altri presidi antisismici, il consolidamento di parti delle mura, la realizzazione di una cancellata a chiusura del porticato, le misure antincendio e il raddoppio delle vie di uscita". All’attacco con il capogruppo Ciccio Auletta, la lista Una Città in Comune.