Morganti ci crede | Derby da vincere

Tre punti le separano in classifica, pochi, come i chilometri di distanza tra le due città, per unsempre sentito tra Recanatese e Castelfidardo. Che ritorna in quarta serie, con le due squadre invischiate in zona salvezza, sconfitte entrambe nell’ultima giornata. La Recanatese ad Ancona, il Castelfidardo in casa contro l’Atletico Ascoli, entrambe di misura. Tre punti in palio che domani già peseranno al Tubaldi di Recanati (ore 14,30), dopo nove giornate di campionato già alle spalle. In casa Recanatese mister Giacomo Filippi fa sapere che contro il Castelfidardo sarà una "partita difficilissima, contro una squadra organizzata, ma abbiamo bisogno di punti in maniera eccessiva e quindi per noi è una partita da dentro o fuori. Dobbiamo dare tutto e non possiamo permetterci passi falsi perché già i bonus li abbiamo regalati in precedenza".