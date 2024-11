Lecce Gotti | Mi aspettavo più occasioni per far male al Bologna

Leggi tutto su Sportface.it

“Non siamo riusciti a portare il risultato fino in fondo. Inoltre miriuscissimo a pulire i palloni riconquistati al. Grande merito a loro che sono molto bravi a riaggredire gli avversari, ma miche potessimo avere piùper fargli“. Queste le parole di Luca, tecnico del, al termine della partita contro il. “La chiave per noi erano le ripartenze. Nel secondo tempo, tra l’altro, la partita si era incanalata in maniera diversa e confidavo potessimo mettere in difficoltà ilanche in altro modo. Alla fine ci siamo abbassati troppe volte. Io sono molto contento di Krstovic. Dorgu invece oggi è stato scelto in quella posizione per dare compattezza e solidità al centrocampo con un giocatore che ha compattezza e velocità per l’azione offensiva”. Un commento sulla comunitàse: “La realtà diè meravigliosa.