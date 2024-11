Lazio che, dopo la vittoria contro il Como, si appresta ad affrontare il Cagliari di Davide Nicola. Dopo le fatiche della giornata infrasettimanale, la squadra si è radunata a Formello, fatta eccezione per Patric, che ha goduto di un turno di riposo. Per il resto Rovella regolarmente in gruppo e Guendouzi ha svolto un allenamento differenziato, mentre Zaccagni e Castellanos hanno effettuato solo parte della seduta assieme al resto del gruppo. Per sciogliere eventuali dubbi di formazione si dovrà quindi attendere la rifinitura della domenica. L’unica certezza sarà l’assenza dello squalificato Nuno Tavares; al suo posto dovrebbe giocare Pellegrini, chiamato ad una grande prova per sostituire uno dei migliori dei biancocelesti in questa prima parte di campionato Lazio: lunedì il Cagliari, Rovella in gruppo e Pellegrini per sostituire Tavares SportFace. Leggi tutto su Sportface.it Continua il tour de force dellache, dopo la vittoria contro il Como, si appresta ad affrontare ildi Davide Nicola. Dopo le fatiche della giornata infrasettimanale, la squadra si è radunata a Formello, fatta eccezione per Patric, che ha goduto di un turno di riposo. Per il restoregolarmente ine Guendouzi ha svolto un allenamento differenziato, mentre Zaccagni e Castellanos hanno effettuato solo parte della seduta assieme al resto del. Per sciogliere eventuali dubbi di formazione si dovrà quindi attendere la rifinitura della domenica. L’unica certezza sarà l’assenza dello squalificato Nuno; al suo posto dovrebbe giocare, chiamato ad una grande prova peruno dei migliori dei biancocelesti in questa prima parte di campionatoilinperSportFace.

Dunque la Lazio fa sul serio in Europa League come in campionato e il 5-1 rifilato al Como con la doppietta di Castellanos in una gara conclusa da entrambe le parti in dieci uomini è stato il terzo successo consecutivo e il settimo nelle ultime ...

Con un’altra vittoria portata a casa, la Lazio ha ripreso ad allenarsi a Formello in vista dei prossimi impegni. Alla fine del tour de force mancano solo tre gare: due interne all’Olimpico contro Cagliari e Porto e poi la trasferta di Monza, in ...