Oasport.it - Jorge Martin vince il Mondiale già nel GP di Malesia se…Le combinazioni con Bagnaia

IlMotoGP potrebbe anche decidersi domani:ha portato a 29 punti il proprio margine su Francescoquando ne mancano appena 62 da assegnare, ma nel caso in cui lo spagnolo al termine della gara lunga del GP delladovesse ritrovarsi a +38 sull’italiano avrebbe chiuso i conti con una gara d’anticipo. Lo spagnolorebbe comunque il titolo assommando 34 punti tra la gara lunga di domani, la Sprint e la gara lunga dell’ultimo Gran Premio, ma a Sepang conquisterebbe l’iride già tra meno di 24 ore guadagnando altri 9 punti sunello scontro diretto. L’iberico, infatti, necessita di 38 punti di margine sull’italiano prima dell’ultimo Gran Premio, che ne metterà in palio 37, dato che in caso di arrivo a pari punti la spunterebbea dispetto digrazie al maggior numero di vittorie nelle gare lunghe.