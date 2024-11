Como Fabregas | Contro l’Empoli mi aspetto una reazione bisogna vincere

Leggi tutto su Sportface.it

Cesc, tecnico del, ha parlato in vista della sfida di Serie Ache mette in palio punti pesanti in chiave salvezza: “Miuna prova d’orgoglio dopo la sconfitta pesantela Lazio. Ci attende una sfida delicata e voglio vedere una: non sarà facile, ma dobbiamo“. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “è una squadra aggressiva e dinamica, che porta molti elementi in avanti. Fondamentale essere aggressivi e giocare di squadra per evitare di subire gol: servono determinazione e la giusta mentalità“.infine ha concluso: “Vediamo se qualcuno riuscirà a recuperare, ma non vogliamo cercare alibi. Le partite ravvicinate? Ti permettono di risollevarti subito“.: “miuna” SportFace.