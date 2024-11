Quotidiano.net - Chirurgia estetica: sono più gli uomini delle donne che ne fanno ricorso

Confermato il trend in crescita degli ultimi anni: anche gliricorrono al ritocchino. Ma il dato fornito dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Bilendi, restituisce un dato che, addirittura, segna il fatto che negli ultimi due anni glihanno speso in interventi dio medicinamediamente il 28% in più rispetto al campione femminile e, tra questi, il 12,5% ha fattoad un prestito per sostenere la spesa. L’età media La stessa indagine ha messo in luce checirca 7,3 milioni gli italiani che, negli ultimi due anni, hanno dichiarato essersi sottoposti ad almeno un intervento di medicina o(17,6% degli intervistati).