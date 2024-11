Notizie.com - Catturato il killer di Santo Romano, è un 17enne di Napoli: mentre il Paese inorridiva si esaltava con gli amici sui social

È stato fermato il presunto assassino di, il 19enne calciatore ucciso la notte scorsa in provincia di: si tratta di un. “Siete la vita mia vita, vi amo. Io e voi una sola cosa tutta la vita, ve lo prometto”. Parlava così sui, scambiandosi “stati” con gli altri del gruppo e tenendo le dita a mo’ di pistola, ilfermato per l’omicidio di, il giovane calciatore di 19 anni ucciso la notte scorsa nel Napoletano.ildi, è undiilsicon glisui(FACEBOOK FOTO/CARABINIERI FOTO) – Notizie.comL’assassinio è avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di, poco dopo la mezzanotte di ieri.