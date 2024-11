Oasport.it - Basket, Trapani espugna Brescia nell’anticipo di Serie A. Decisivo Yeboah con 21 punti

Leggi tutto su Oasport.it

Colpo esterno deiSharks, cheno il PalaLeonessa battendo la Germanicol punteggio di 74-95della sesta giornata diA.il primo quarto da 17-32, con i padroni di casa che non sono più riusciti ad avvicinarsi abbastanza per impensierire gli avversari. 21di Akwasie 18 di Justin Robinson per i siciliani, con 15e 11 rimbalzi di Miro Bilan e 15di Amedeo Della Valle che non sono bastati ai bianco blu per evitare il ko casalingo. Botta e risposta in avvio di match (3-3), conche piazza un break di 11-0 firmato Galloway-Pleiss-Robinson che indirizza subito la partita sui binari giusti (5-15).accusa il colpo, con Amedeo Della Valle che prova a scuotere i compagni per il -9 (11-20). Gli Sharks piazzano un altro mini-parziale di 4-0 (11-24), con Dowe che pesca Ndour da due (15-26).