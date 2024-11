Ilrestodelcarlino.it - Walter Siti: i corpi non esistono più

"Non aver paura di lasciar morire il tuo corpo", scriveva David Cronenberg per uno dei suoi film diventati cult, 'Videodrome'. Ma forse il corpo, per come lo intendiamo, è già morto. Gli influencer, per esempio, negano di commercializzarlo, e per il professore e premio Stregahanno ragione. Quello non è il loro corpo, ma il risultato di una complessa trattativa fra cultura, biologia e innovazione tecnologica. Oggi alle 18,30 lo scrittore presenta il nuovo libro 'C'era una volta il corpo' al Das, in via del Porto, nell'ambito del Gender Bender Festival. Professore, cosa significa essere consapevoli del proprio corpo? "Ho sempre pensato volesse dire considerare il corpo e la mente un'unica unità, indistinguibile. Adesso ho l'impressione che voglia dire cercare di rendere il proprio corpo simile a un ideale che viene dall'esterno".