Verona, 13 incidenti in una notte: il bilancio della polizia locale e i problemi di sicurezza stradale (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notte scorsa a Verona, la polizia locale ha registrato 13 incidenti stradali, in un intervallo che va dalle 8 di ieri fino alle 4 di oggi. Il servizio di pattugliamento ha visto coinvolte 20 unità sul territorio, evidenziando un fenomeno che continua a preoccupare residenti e autorità . Dall’inizio dell’anno, gli incidenti stradali in città sono stati 1.411, un numero che mostra un incremento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si erano registrati 1.350 sinistri. Un aumento degli incidenti nella città scaligera L’aumento degli incidenti stradali a Verona è un tema che merita attenzione. Nella sola notte tra ieri e oggi, ben 13 sinistri hanno fatto scattare l’allerta tra le forze dell’ordine. Le cause principali sono attribuite a una guida irresponsabile, con conducenti spesso ubriachi o distratti. Gaeta.it - Verona, 13 incidenti in una notte: il bilancio della polizia locale e i problemi di sicurezza stradale Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lascorsa a, laha registrato 13stradali, in un intervallo che va dalle 8 di ieri fino alle 4 di oggi. Il servizio di pattugliamento ha visto coinvolte 20 unità sul territorio, evidenziando un fenomeno che continua a preoccupare residenti e autorità . Dall’inizio dell’anno, glistradali in città sono stati 1.411, un numero che mostra un incremento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si erano registrati 1.350 sinistri. Un aumento deglinella città scaligera L’aumento deglistradali aè un tema che merita attenzione. Nella solatra ieri e oggi, ben 13 sinistri hanno fatto scattare l’allerta tra le forze dell’ordine. Le cause principali sono attribuite a una guida irresponsabile, con conducenti spesso ubriachi o distratti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween da paura sulle strade, trediciin meno di un giorno; Halloween a: unadie interventi di sicurezza; Violento schianto frontale tra due auto: due morti intrappolati tra le lamiere; Incidente con scontro frontale a Valeggio sul Mincio vicino: 2 morti, ci sono anche 2 feriti gravi; Finiscono nel fossato e restano imprigionati nell'auto, salvati nella; Tamponamento nellain Tangenziale Sud, tre auto coinvolte e un ferito; Approfondisci 🔍

Notte di Halloween disastrosa: tredici incidenti in venti ore. L’allarme della Polizia Locale

(giornaleadige.it)

Sono tredici gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona dalle ore 8 del 31 ottobre alle 4 del 1° novembre. Sono state impegnate venti pattuglie nei rilievi, con una lunga attività di ricost ...

Ennesima serie di incidenti a Verona, nella notte esce di strada...

(daily.veronanetwork.it)

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...

Scivola e si rompe una gamba sul Baldo, escursionista recuperato con l’elicottero

(veronaoggi.it)

Escursionista 54enne ferito recuperato con l’elicottero dal Soccorso alpino sul monte Baldo. Nella giornata di ieri, mercoledì 30, intorno alle 13.15, un elicottero di Verona...Read More? ...

Poliziotto uccide uno straniero a Verona dopo un tentativo di aggressione. Salvini: «Non ci mancherà»

(msn.com)

Si era scagliato contro gli agenti armato di coltello l'uomo ucciso questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Contrariamente a quanto si era appreso, lo straniero è ...