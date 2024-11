Trieste in novembre: una giornata estiva al mare invita tanti a Barcola - Facebook WhatsApp Twitter La città di Trieste ha sorpreso i suoi abitanti con una giornata di temperature estive nel mese di novembre. Grazie a un clima mite, molti triestini hanno colto l’occasione offerta dalla festività per trascorrere la giornata al mare, riempiendo così il litorale di Barcola. Questo fenomeno, piuttosto raro nella stagione autunnale, ha creato un’atmosfera conviviale e festosa sul lungomare. Un clima estivo che fa venire voglia di mare Il sole splendente e le temperature decisamente più elevate del consueto novembre hanno attirato la gente verso le spiagge, come se fosse luglio. Sono stati numerosi coloro che si sono avventurati in costume da bagno, approfittando della piacevole sorpresa climatica. Gaeta.it - Trieste in novembre: una giornata estiva al mare invita tanti a Barcola Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter La città diha sorpreso i suoi abicon unadi temperature estive nel mese di. Grazie a un clima mite, molti triestini hanno colto l’occasione offerta dalla festività per trascorrere laal, riempiendo così il litorale di. Questo fenomeno, piuttosto raro nella stagione autunnale, ha creato un’atmosfera conviviale e festosa sul lungo. Un clima estivo che fa venire voglia diIl sole splendente e le temperature decisamente più elevate del consuetohanno attirato la gente verso le spiagge, come se fosse luglio. Sono stati numerosi coloro che si sono avventurati in costume da bagno, approfittando della piacevole sorpresa climatica.

Trieste in novembre: un'estate anticipata al mare

Trieste ha vissuto un novembre straordinario, con temperature che hanno richiamato alla mente i caldi mesi estivi. La festività ha contribuito a creare un’atmosfera festosa, attirando molti triestini ...

A Trieste con il caldo tutti al mare

Novembre come luglio a Trieste: favoriti dalla festività, dalla giornata di sole e dalla inusuale temperatura estiva, tanti triestini hanno trascorso la giornata al mare affollando il litorale di Barc ...

Molo Audace gremito per il ponte di Ognissanti: tra sole e turisti, Trieste sembra in estate

Questa mattina, 1 novembre 2024, il Molo Audace di Trieste si è riempito di persone, in una giornata che ricorda più l’estate che l’autunno. Approfittando del caldo anomalo e delle temperature miti, t ...