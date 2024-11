Spagna, catastrofe senza fine. Decine e decine di persone risultano ancora disperse nel sud-est della Spagna a 48 ore dalle drammatiche inondazioni che hanno già causato almeno 158 vittime. «Abbiamo già 155 morti nella regione di Valencia, due in Castilla-La Mancha e un altro in Andalusia, per un totale di 158 persone. A cui vanno aggiunte decine e decine di dispersi», ha dichiarato il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres, in una conferenza stampa. Un’apocalisse che continua a deflagrare senza tregua: ci sono ancora cadaveri nelle auto. E ancora corpi senza vita nelle case, nei garage, negli scantinati. vittime, tante vittime, ettari di terreno distrutti e fango ovunque. Giovani volontari spalano, perlustrano auto ed edifici, mentre rabbia e disperazione si innestano sulle polemiche sui soccorsi, i ritardi nel lanciare l’allerta. Secoloditalia.it - Spagna, catastrofe senza fine: 158 vittime. Si cercano corpi in auto, case e scantinati. E gli sciacalli imperversano (video) Leggi tutto su Secoloditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Secoloditalia.it:. Decine e decine di persone risultano ancora disperse nel sud-est dellaa 48 ore dalle drammatiche inondazioni che hanno già causato almeno 158. «Abbiamo già 155 morti nella regione di Valencia, due in Castilla-La Mancha e un altro in Andalusia, per un totale di 158 persone. A cui vanno aggiunte decine e decine di dispersi», ha dichiarato il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres, in una conferenza stampa. Un’apocalisse che continua a deflagraretregua: ci sono ancora cadaveri nelle. E ancoravita nelle, nei garage, negli, tante, ettari di terreno distrutti e fango ovunque. Giovani volontari spalano, perlustranoed edifici, mentre rabbia e disperazione si innestano sulle polemiche sui soccorsi, i ritardi nel lanciare l’allerta.

