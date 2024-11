Predicata e non praticata la “divisione dei poteri”

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Nuvole oscure di intrighi e trame all’orizzonte di Giorgia Meloni. Se il primo biennio del suo Governo ha presentato un bilancio non negativo, nonostante fosse prima prova e verifica sul campo di una maggioranza di Centrodestra (la premier non ha risparmiato energie nel farsi valere in Europa e oltre), l’avvio del terzo anno ha davanti a sé un percorso tutto in salita.